ميزة جديدة لواتساب طالما انتظرها مستخدموه

جهينة نيوز:

يستعد واتساب لإطلاق ميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدموه، وعانوا طويلاً من عدم توفرها. ويتجه واتساب المملوك لشركة فيسبوك حالياً لتقديم ميزة مفقودة منذ إطلاقها في عام 2009 وهي تغيير الرقم، التي تسمح للمستخدمين بنقل معلومات حسابهم ومجموعاتهم وإعداداتهم إلى رقم جديد تمامًا. وتعتبر هذه الميزة مفيدة جدا لمستخدمي واتساب الذين تخلوا عن رقمهم القديم واستبدلوه بآخر جديد، حيث سيتمكنون من خلال هذه الميزة من إبلاغ جميع جهات الاتصال الخاصة بهم أنه جرى تغيير الرقم القديم إلى رقم جديد. تتوفر الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ومن المقرر أن تكون متاحة في الإصدار العادي على نظامي iOS و Androidقريبًا.