سيدة عربية تصنّف بين أفضل 100 إمرأة في العالم

جهينة نيوز:

صنفت السيدة سلمى الماجدي كواحدة من أفضل مئة امرأة فى العالم طبقاً لهيئة الإذاعة البريطانية

وتعتبر"سلمى الماجدى" "أول سيدة سودانية وعربية تتولى مهام قيادة فريق كرة قدم للرجال"

وانخرطت المدربة السودانية فى الدورات التكوينية، لتنال شهادات تدريبية احترافية عدة من قبل الاتحاد المحلى في بلدها سواء من قبل الاتحاد السودانى أو الاتحاد الأفريقى، مما مكنها من نيل رخصتى "ج" السودانية والأفريقية وحالياً بصدد نيل شهادة "ب" الأفريقية.

ونقل موقع" فيفا" عن سلمى الماجدي أنها حلمت فى سن مبكرة بأن تكون مدربة، بعد أن كانت ترافق شقيقها الذى كان يمارس اللعبة فى أحد الفرق إلى الملعب وتتابع تدريباته.