"تيليغرام"تحصد المليارات من عملتها الرقمية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "​تيليغرام​" مع بداية هذا العام عن خططها لطرح عملة رقمية قريبا، وفتحت الشركة باب الاستثمار للشركات المختلفة لمشاركتها في المشروع، والذي على ما يبدو أنه حصل على 1.7 مليار دولار من الاستثمارات حتى الآن.

وكانت "تيليغرام" قد كشفت خططها لبناء عملتها الرقمية "غرام" التي تأتي بعد تطوير شبكة مفتوحة "Telegram Open Network" تربط عدد كبير من الخوادم اللامركزية، وتعتمد بشكل رئيسي بالطبع على تقنية "بلوك تشين" المستخدمة في العملات الرقمية.

يُذكر أن الشركة قامت بفتح باب الاستثمار لأول مرة واستطاعت جمع 850 مليون دولار من 81 مستثمر، ثم عادت وفتحت الباب مرة أخرى وجمعت نفس المبلغ من 94 مستثمر جديد.

وكما أوضحت الشركة، فإن العملة الرقمية ستكون مشابهة لطريقة عمل "ايثيريوم"، وستقدمها لحوالي 200 مليون مستخدم لتطبيق المراسلة الخاص بها، وهو ما يجعل عملتها في صدارة العملات الرقمية مع "بتكوين" و"ايثيريروم".