سياسة جديدة لــ"فيسبوك" تجاه المعلنين

جهينة نيوز:

تعمل "فيسبوك" حاليا لتطوير أداة تُتيح للمعلنين تأكيد صلاحية استخدامهم لبيانات المستخدمين، حيث أن الشركة المسوقة أو المعلنة سيتوجب عليها تقديم إثبات من المستخدم لاستخدام بياناته على "فيسبوك" واستهدافه بالإعلانات.

وبعد التقارير التي نشرها الموقع، أكدت المتحدثة باسم "فيسبوك" بأن الشركة تعمل حاليا بالفعل على تطوير هذه الأداة لضمان خصوصية المستخدم بشكل أفضل.

وكانت الشبكة الاجتماعية تقدم خدمة للمسوقين تُتيح لهم استهداف قوائم بريد الكتروني أو أرقام هواتف محددة من خلال رفعها على الموقع، وذلك لتحديد عملية الاستهداف بدلا من استهداف منطقة جغرافية كاملة، لكن هذه الخدمة تتجه لتكون محدودة جدا مع تطوير الشركة لأداتها.