6 ميداليات لسورية في بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية لكرة الطاولة ست ميداليات فضية وخمس برونزيات في بطولة غرب آسيا التي اختتمت مساء أمس في العاصمة الأردنية عمان.

وأحرز المنتخب ثلاث ميداليات برونزية في مسابقات الفرق لفئات الأشبال والناشئات والسيدات وفي مسابقات الفردي نالت ميساء الحافي فضية فئة الناشئات وسوزان محمد برونزية فئة الشابات وإيمان محمد برونزية فئة السيدات.

رئيس اتحاد اللعبة مأمون كلاس وفي تصريح قال: “إن نتائج منتخبنا جيدة وسنواصل التدريبات والمشاركات للوصول إلى إنجازات أكثر والحصول على الذهب في البطولات الآسيوية” مشيرا إلى أن اتحاد اللعبة يركز جل اهتمامه على الفئات العمرية الصغيرة لأنها عماد المنتخبات الوطنية ونملك خامات ومواهب واعدة ستكون مستقبلا محط أنظار خبرات اللعبة العالمية.

وكان منتخبنا أحرز ثلاث برونزيات في بطولة سلطنة عمان الدولية للفئات العمرية إضافة إلى ميدالية ذهبية لهند ظاظا وفضية لعبد الله عجاج في بطولة غرب آسيا في الأردن للفئات العمرية الصغيرة.

سانا