شويغو: مواجهة الإرهاب في سورية أحد موضوعات مؤتمر موسكو للأمن الدولي

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مواجهة الإرهاب الدولي في سورية ستكون أحد الموضوعات الرئيسية في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي المقرر عقده هذا الأسبوع.

وقال شويغو خلال اجتماع استثنائي لكوادر وزارته اليوم: “إن الجانب الروسي سيعرض في المؤتمر تجربته في محاربة تنظيم داعش وتوقعاته لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك موضوع إعادة الإعمار في سورية بعد انتهاء الأزمة فيها إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي والوضع في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وستكون هناك جلسة خاصة مكرسة لظاهرة القوة الناعمة كأداة لحل المهام السياسية العسكرية”.

وأعرب شويغو عن اعتقاده بأن المؤتمر سيساهم في تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل بين الدول مشيرا إلى أنه ستشارك في ذلك المؤتمر وفود من 95 دولة بينهم 30 وزيرا للدفاع و 15 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء دفاع فيما أكد ممثلو ثماني منظمات دولية و68 خبيرا أجنبيا رائدا في مجال الأمن مشاركتهم في المؤتمر.

وشدد الوزير الروسي على أن مستوى هذا التمثيل يثبت مرة أخرى أن المؤتمر أصبح شكلاً فعالاً لتبادل الخبرات في الحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي والعالمي.

وسيعقد مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي في الفترة من 4 إلى 5 نيسان الحالي.