أهالي حرستا يعودون إلى مدينتهم بدءاً من اليوم

جهينة نيوز

تسلمت المؤسسة العامة للطرق والجسور أمس موقع العمل على طريق حرستا الدولي والشوارع الفرعية بالمنطقة المحيطة به لتقوم بعمليات رفع الأنقاض والأتربة عن الطريق وإعادة تأهيله وفتحه أمام حركة المرور بأقرب وقت ممكن جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم إلى الطريق الدولي وضاحية حرستا حيث سلمت المحافظة مواقع العمل للمؤسسة لتباشر أعمال تأهيل الطريق.

وخلال جولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ ريف دمشق في بلدات حرستا وعربين وزملكا وعين ترما وحزة وكفربطنا وجسرين المحررة من الإرهاب للوقوف على احتياجات هذه البلدات وما تتطلبه من خدمات أكد الوزير الغربي استعداد الوزارة الكامل لتأمين كل المستلزمات للأهالي الموجودين في المناطق المحررة والعائدين إليها لافتا إلى أنه يتم توزيع 400 الى 450 طنا من المواد الغذائية والاغاثية يوميا على أهالي الغوطة الشرقية في المناطق المحررة ومراكز الإقامة المؤقتة.

وأشار الوزير الغربي إلى وجود فرن متنقل في حرستا إضافة إلى أنه سيتم العمل على إعادة تأهيل فرن آخر خلال عشرة أيام بالمنطقة وافتتاح صالات ومنافذ بيع جديدة للسورية للتجارة وأفران في كل المناطق التي يوجد فيها الأهالي.

من جهته أعلن محافظ ريف دمشق أنه اعتبارا من اليوم ستبدأ عودة الأهالي إلى مدينة حرستا بعد تخليصها من الإرهاب.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس الأول استعادة السيطرة على العديد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد سلسلة من المعارك سقط خلالها مئات القتلى من الإرهابيين بينما تواصل وحدات من الجيش أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب.