وضعية تظهر سيطرة الجيش على كامل المساحة التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة باستثنتاء دوما

الإثنين, 2 نيسان 2018 الساعة 14:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر سيطرة الجيش على كامل المساحة التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة باستثنتاء دوما

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