لافروف: أمريكا تحاول عزل مناطق شرق الفرات في سوريا من خلال منشآت عسكرية!

الإثنين, 2 نيسان 2018 الساعة 14:14 | سياسة, عالمي

لافروف: أمريكا تحاول عزل مناطق شرق الفرات في سوريا من خلال منشآت عسكرية!

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول عزل مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، من خلال إقامة المنشآت العسكرية هناك.

وقال لافروف: "نحن قلقون إزاء تعزيز الولايات المتحدة وجودها على الضفة الشرقية للفرات على جزء كبير من الأراضي السورية الممتدة حتى الحدود مع العراق، وذلك على الرغم من التأكيد المتكررة بأن هدف الولايات المتحدة الوحيد في سوريا يكمن في الحرب ضد الإرهاب.

وبين إنها لا تعزز هناك منشآتها العسكرية فحسب، بل وتنشئ سلطة، موالية لها وممولة من قبلها، وكل ذلك لعزل هذه المناطق من باقي الأراضي السورية" وأشار إلى أن الولايات المتحدة أكدت أنها لا تسعى إلى تقسيم سوريا، لكنها لم تكن مقنعة.

وأعرب لافروف عن أمله بالتزام ترامب بوعود الانسحاب من سوريا بعد هزيمة "داعش".

سبوتنيك


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