هل قتل الجنود الامريكيين خلال علاقة جنسية مع مقاتلات كرديات.؟

الإثنين, 2 نيسان 2018 الساعة 13:44 | سياسة, عالمي

هل قتل الجنود الامريكيين خلال علاقة جنسية مع مقاتلات كرديات.؟

جهينة نيوز

تفاصيل جديدة تكشفت عن العبوة الناسفة التي ضربت قوة امريكية في منبج, نشرها موقع تشيك بوينت اسيا حيث أن الموقع أكد أن العبوة الناسفة قتلت جندي بريطاني و جندي امريكي و جرحت خمس مقاتلين من التحالف و أيضاً مقاتلتين إناث من قوات قسد, و قد وقع الهجوم خلال فترة حضر التجول و ذلك بحسب ما أفاد سكان محليون الذين تسائلوا ماذا تفعل مقاتلتين كرديتين مع الجنود على جانب الطريق في حي معزول و بشوارع ضيقة خلال فترة حضر التجول.

و أفاد الموقع ماذا يفعل هؤلاء الجنود بسيارة فان هيونداي و ليس عربة مدرعه.؟

و قال السكان المحليون ان الهجوم جرى بواسطة قنبلة و ليس عبوة ناسفة, و تسائل الموقع عن دوافع الضربة حيث قال: ربما يكون بدوافع شخصية أو قامت به حركة قيام الموالية للمخابرات التركية او مجموعات مؤيدة للدولة السورية, و رجح الموقع أن يكون إستهداف الجنود بداية حرب عصابات تستهدف طرد القوات الأمريكية من سورية من قبل السوريين حيث من الصعب التكهن ببداية حرب بين الناتو و الناتو.

وكالات


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