خروج 4 حافلات من دوما على متنهما عدد من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس

جهينة نيوز

خرجت حتى الان من دوما 4 حافلات تقل عدداً من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم إلى ممر مخيم الوافدين تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس.

ونقلا عن التلفزيون السوري فإنه يتم تجميع الحافلات الخارجة من مدينة دوما عند الأوتستراد الدولي تمهيداً لنقلهم معاً إلى جرابلس.

وتم مساء أمس إخراج المئات من إرهابيي “فيلق الرحمن” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى إدلب بالتوازي مع معلومات عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج إرهابيي “جيش الإسلام” إلى جرابلس.

ومن المتوقع أن يكون عدد الحافلات التي تخرج في أول دفعة لتقل إرهابيي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس أكثر من خمسين حافلة.