هذه هي حقيقة إدمان أصالة نصري للمخدرات؟!

جهينة نيوز:

نفت المطربة المصرية أنغام ما نشرته تقارير مؤخراً على لسانها، بأن صديقتها المطربة أصالة نصري، اعترفت لها بأنها أقلعت عن المخدرات.

وحيث أكدت أنغام عبر بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، الأحد الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري، أن ما أوردته مجلة "الجرس" اللبنانية، بشأن تصريحاتها لها، بأن أصالة اعترفت لها بالإقلاع عن المخدرات، هو عار تماماً من الصحة.

وتابعت أنغام، بأنها سترفع دعوى قضائية ضد محررة المقال، ورئيس تحرير المجلة، ورئيس مجلس إدارتها، في حال عدم تكذيبها لذلك الخبر، "الذي زج باسمي فيه، لمحاولة الإساءة للعلاقة القوية التي تربطني بالنجمة أصالة".

يذكر أن أصالة وأنغام تجمعهما صداقة قوية، ليس بداخل الوسط الفني فقط، وإنما خارجه أيضا؛ فدائما ما تعبر أصالة عن حبها لأنغام وعائلتها، من خلال مشاركتها لصور لهما معا على حسابها على "فيسبوك".

ومؤخراً أثارت أصالة نصري غضب جمهورها خلال الفترة الماضية، بعدما صرحت في برنامج تلفزيوني على قناة "الرأي" الكويتية، بأن من لا يعجبه صوتها هو "متخلف عقلياً".