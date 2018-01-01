نجاح اختبار صاروخ روسي مضاد محدث في كازاخستان

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاحد، أن الصاروخ المضاد المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي اختبر بنجاح من قبل العسكريين الروس في كازاخستان في ميدان التدريب "ساري شاغان".

وأشارت صحيفة "النجم الأحمر" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، التي نقلت الخبر عن نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية الروسية، اللواء أندريه بريخودكو: خلال الاختبارات نفذ الصاروخ المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي مهمته بنجاح وأصاب الهدف المفترض في الزمن المحدد.

يذكر أن نظام الدرع الصاروخي الروسي يحمي العاصمة الروسية موسكو من الضربات المحتملة للصواريخ الباليستية، فضلا عن تنفيذ مهام الإنذار عن الهجمات الصاروخية والسيطرة على الفضاء الكوني.