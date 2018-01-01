عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" تحث مجلة فوج على إصدار نسخة إفريقية!

جهينة نيوز

قالت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل امس الأحد إنه يتعين على مجلة فوج إصدار نسخة إفريقية للاعتراف بإسهام القارة في الصناعة العالمية للأزياء التي تعرضت لانتقاد بسبب افتقارها للتنوع.

ونقلت رويترز عن كامبل قولها إن هناك حاجة لتحسين تمثيل القارة الإفريقية. وتقوم كامبل حاليا بزيارة لمدينة لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا للمشاركة في أسبوع أرايز للأزياء.

وأردفت كامبل في مقابلة ”هناك حاجة لفوج إفريقيا" مضيفة ”لدينا فوج بالعربية .. إنه التطور التالي. لابد من ذلك“. مشيرة إلى نسخة المجلة التي تستهدف القراء في منطقة الشرق الأوسط والتي طُرحت العام الماضي.

وقالت كامبل المولودة في بريطانيا‭ ‬“لم تحصل إفريقيا مطلقا على فرصة أن تكون موجودة وقبول أقمشتها وموادها وتصميماتها على الصعيد العالمي. يجب ألا يكون هذا هو الوضع“.

ولم يتسن الوصول إلى شركة كوندي ناست انترناشيونال،التي تنشر فوج، للتعليق على ذلك.

وواجهت صناعة الأزياء العالمية انتقادات في السنوات القليلة الماضية لأن معظم عارضات مصممي ودور الأزياء الرئيسيين من البيض.

وقالت كامبل إن ”الناس أدركوا أن لون بشرتك ليس له صلة بتحديد ما إذا كان بوسعك أداء المهمة أم لا“. وأضافت أن لديها ما يشير إلى أن صناعة الأزياء بدأت تصبح أكثر تنوعا مثل تعيين إدوارد إنينفول رئيسا لتحرير مجلة فوج في ابريل نيسان من العام الماضي.

وإنينفول المولود في غانا هو أول رئيس تحرير من السود في تاريخ فوج الذي بدأ قبل 100 عام كما أنه أول رجل يتولى هذا المنصب.