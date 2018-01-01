جهينة نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تفكيك "خلية ارهابية" في أيمن الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات إستخبارية دقيقة وإتسمت بالتخطيط والمتابعة والجرأة من تفكيك خلية إرهابية في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف البيان أن الخلية "كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية وتلقي القبض على جميع افرادها وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.