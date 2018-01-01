ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي.. محمد صلاح يهيمن

جهينة نيوز

عاد الدوري الإنكليزي بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ليحرز محمد صلاح هدفا قاد به ليفربول للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

ويعد هذا الهدف رقم 29 في 30 مباراة خاضها المصري الدولي مع فريقه، بينما ظل هاري كين محافظا على الوصافة برصيد 24 هدفا بعد أن فشل في هز شباك تشيلسي خلال المباراة التي فاز بها توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر ثنائي مانشستر سيتي، سيرغيو أجويرو ورحيم سترلينغ في المركزين الثاني والثالث برصيد 21 و16 هدفا على الترتيب، بينما قفز روميلو لوكاكاو مهاجم مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 14 هدفا.