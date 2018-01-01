الصين تكشف عن روبوت بحري

جهينة نيوز

من على متن السفينة دايانغ ييهاو 31 مارس 2018 (شينخوا) أكملت الغواصة الصينية غير المأهولة "هايلونغ 11000" أول عملية اختبار بحري في غربي المحيط الهادئ يوم الجمعة.

وغاصت "هايلونغ 11000" إلى منطقة على عمق 410 أمتار بعيدا عن سفينة الأبحاث الصينية "دايانغ ييهاو" في الساعة 4:45 عصرا.

وقال تشو فنغ يو رئيس فريق العلماء الموجودين على متن السفينة، إن الغواصة المذكورة قادرة على الغطس إلى عمق 11 ألف متر تحت البحر، حيث من المقرر أن تكمل اختبار الغطس إلى العمق المذكور في غضون ثلاث سنوات ، حسبما ذكرت جمعية الموارد البحرية الصينية للأبحاث والتطوير.

وغادرت السفينة "دايانغ ييهاو" ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في العشرين من الشهر الجاري مصطحبة فريقا من العلماء للقيام بمهمة بحث علمية تستمر 45 يوما، وعلى متنها أيضا معدات علمية متقدمة إلى جانب الغواصتين الصينيتين غير المأهولتين "هايلونغ" و "تشيانلونغ".