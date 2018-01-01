جندي من مرتزقة الجيش السوداني في اليمن يغتصب قاصر يمينة

جهينة نيوز

أكد سكان محليون من أبناء مديرية الخوخة أن جنديا سودانيا ضمن قوات التحالف السعودي أقدم يوم الخميس الفائت على اغتصاب فتاة يمنية قاصرة.

وقال مصدر محلي في الخوخة إن جنديا سودانيا ترصد لمجموعة من الفتيات اللاتي يخرجن لجمع الحطب عصر كل يوم جنوب غرب معسكر أبو موسى الأشعري، وتهجم على إحداهن وتدعى” ر، ي. مك”

وبحسب شهادات الفتيات اللاتي كن برفقة الضحية فإن الفتاة “ر .ي.مك” صرخت وعندما توجهت رفيقاتها لإنقاذه قام الجندي السوداني بإطلاق الرصاص الحي لإبعادهن عن الضحية.

في السياق أخبر الصحفي والناشط مجاهد القب عن مصدر أمني أن الضحية إلى المبنى الذي كان يطلق عليه سابقاً ادارة قسم شرطة الخوخه والدماء تنزف من شدقيها والأجزاء السفلى من جسمها..

و في ذات السياق استطاع الناشط اليمني المقيم في الولايات المتحدة محمد المسمري من الوصول لعاقل المنطقة التي تنتمي إليها الضحية والذي بدوره أوصله للمرأة الضحية عبر الهاتف.

وبث المسمري تسجيلاً مصوراً عرض خلاله التسجيل الصوتي لمكالمته مع المرأة الضحية، حيث تحدثت تلك المرأة قائلة “كنت في الوادي الرابعة عصراً (يوم الخميس) أجمع الحطب وسألني (الجندي السوداني) إلى أين ذاهبة؟ قلت له أمشي بالحطب ” وأضافت أنها بعد ذلك أرادت الابتعاد عنه لكنه أمسك بها من ورائها وخنقها بواسطة يديه وقام بأخذها إلى بين الأشجار كي لا يراه أحد.

و في ذات القضية نظمت معلمات وطالبات مدرسة بلقيس للبنات بمديرية الميناء بمحافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار جرائم العدوان اليومية بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها اغتصاب فتاة بالخوخة من قبل مرتزقة العدوان.

و بحسب شبكة المجد اليمنية و خلال الوقفة الطلابية تطرقت المشاركات لقضية اغتصاب الفتاة بمديرية الخوخة من قبل المرتزقة الغزاة السودانيين ولما لهذه القضية من استهتار كبير بالقيم والأخلاق وامتهان لليمنيين بشكل عام.

المعلمات والطالبات حملن دول العدوان والغزاة وعلى رأسهم السعودية والإمارات مسؤولية هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة والتي لا تدل إلا على مدى انحطاطهم وسقوطهم الأخلاقي.

لم تنحصر حالة الغضب في محافظة الحديدة بل تجاوزتها إلى كل المحافظات وكل عبر عنها بطريقة ما في مواقع التواصل؛ لكن السواد الأعظم من اليمنيين أكدوا أن الرد على جريمة قوات الغزو هو ما ستراه في جبهات العز لا ما تسمعه