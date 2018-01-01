أبراج يوم الاثنين 2018/4/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢/ ٤: جريء ميال للأبداع لا يستطيع تغيير شيء لانه دائما ينشغل في عقله، صفاته جميلة، خياله عالي يعيل من بحب ويحب التفاصيل، الاشهر القادمة تتحسن الاحوال على الصعيدين المعنوي والجسدي، حل لمشكلة شخصية او قانونية او ادارية، نجاح بمهمة تتعلق بعملية بيع وشراء او ميراث، امر اعلامي تحصل عليه، تحصل على المال من عدة طرق وفرص تخطو الى الامام

الحمل: لا تهرب من المفاوضة لتكن اعصابك متينة دعمها بالثقة حتى يحصل التوافق والتضامن، امور مالية انتبه لا تتفرد برأيك، حاول وضع حد للنزاع حتى لا تعرض جهدك للفشل، حاول ان تنسى الماضي وتفرغ للشريك او الحبيب، لا تتردد عندك امر مالي ومرافقة مريض، خلول جديدة لمشاكل قديمة، تتناغم مع افكار الاخرين، يوم للتغيرات والمصالحات

الثور: تركيز على شراكة عاطفية، الجو فيه بعض المعاكسات قد تواجه ملاحظات جارحة، اضبط نفسك لا تفسد عذوبة الاجواء تشعر بالضعف امام الخصم، تمالك أعصابك وحاول ترغيب نفسك بالمرح والتسلية، تلتقي مع المحبين لا تعاند ولا تغامر لديك قوة إقناع مع الطرف الآخر، حاذر الا تجرح الطرف الآخر، تطرأ مفاجآت تجعلك تستفيد من بعض الظروف التي كانت متراجعة في السابق

الجوزاء: نهارك متقلب، مهمات مواجهات ضرورية، مسؤوليات والتزامات على أنواعها كن حريصا على عملك، لا تلهو عنه لان معظم عملك سيكون تحت تصرفك او يظهر تعديل على جدول أعمالك، تكيف مع الجديد الطارئ وتفاعل، وضعت هدفا ومشيت عليه، خبر مفاجئ تسمعه او ورقة بحاجة توقيع او عقد شراكة او عقد عمل، مدعو للمشاركة يصعب عليك التناغم مع الشيء الجديد

السرطان: لا تترك المخاوف تسحقك من الداخل، خفف من انفعالاتك، تسويات وتنهي بعض الامور الخاصة بك، صوتك مسموع حظك جيد، دعوة او سهرة وحماسة تنتقل بالعدوى الى الاخرين، نجاحك يتصاعد

الأسد: تركيز على الامور العائلية، تتطرق لمشكلة عائلية او تناقش شأن مهني متداخل مع مشكلة عائلية، تجد حل لمشاكل عالقة، انتبه لانتقاء الكلمات وتشهد أجواء مربكة توضع أمام مواجهة لأشياء كنت تخفيها وتشعر بعدم التعاطي، كن هادى وابتعد عن الاحتكاكات خسارة طفيفة على صعيد مقربين، ضيوف وزوار.

العذراء: تتابع اتصالاتك بثقة وعزم نهارك فيه انفراج، شخص يواسيك ويضيف لخبرتك خبرة ومهارة، تباشر بعمليات فرص متوافرة تحصل على عقود وفرصة سفر، تعوض خسارة وتنتقل لحياة جديدة فيها اخوة واخوات، فترة صاخبة من العلاقات تمر فيها، يوم مفيد لك ياتيك خبر تجد به حلول او اتفاقيات ولا يمنع من مفاجآت تقلب الامور، لا تعصب وبرر مواقفك

الميزان: طموحك عالي تضع خطط مهنية صحيحة لنفسك، تواجه بعض المشكلات التي تتضمنها قلة حظ ، تجني ربح بمفاوضات جارية، اقرا كل الملفات قبل التوقيع على ملفات، امر يتعلق بالخيارات ومتابعة الطريق لاستعادة السيطرة، مكاسب او هدايا تخص امور مالية

العقرب: ما تزال شحنة القمر ببرجك استغله جيدا وكن على ثقة أنك ستكون صاحب فعالية ممتازة ضمن النهار، تتواجد عندك الطاقة وتنجز أي عمل قديم وتتقدم نحو خطوات جديدة، الثقة موجودة لذلك عليك تحريك الاجواء لحصد الثمار، توجه بعض الامور الخاصة بك على صعيد حسم، لقاء استثنائي يؤدي إلى توتر او عمليات حسم، القمر ببرجك اطلب ضمانات لان طموحاتك عالية، تغيير مكان إقامة او تغيير شكلك

القوس: نهارك مخيب للامال تحرك بهدوء وتروي أثناء التعامل مع أي حدث خاصة بأجواء العمل، تتعرض للعرقلة، كن حذر تستطيع الاعتماد على الحظ اذا كنت واع، حضر نفسك جيدا لان وضعك سيكون أفضل غدا، انتبه من نمّ إليك قد نم عليك تمر بيوم دقيق عالج فيه ملفاتك وقارب المستجدات بروح عالية

الجدي: يوم جيد وتزداد نشاطا تشعر بطاقة هائلة ترتب علاقاتك وتتحمس للتغيير ترفض العودة للماضي لان اليوم مناسب لعقد صفقات جديدة او تسمع اخبار جديدة تسر قلبك، تتحقق رغبة قديمة تتغير عجلة الامور لصالحك، حريص على افكارك وافعالك، تلوح بالافق معرفة جديدة او قديمة، تقدم على مشروع جديد، تجد نفسك بموف دقيق ومصالحة لخلافات سابقة، تصل لنقطة اللا رجوع

الدلو: تركز على عملك حتى تعطي جهود إضافية لتحافظ على مستوى جيد من الأداء وتتقرب من مسؤولين عنك أو زملائك وضعك ومصالحك ومكانتك من المخاطر، متّن صداقاتك لتشكل لك عامل حماية من اي عقبة، تمهل ولا تستعجل واهتم بالتفاصيل حيث تتغير الامور وتصبح ليّن المعشر سعيد الحظ، تمهل لا تستعجل انت بارع تتعامل مع مسؤولين

الحوت: يوم إيجابي تقوم باتصالاتك تخطط وتدور الدنيا بك نحو منعطف آخر او اكثر وغدا بسبب الحركة، تسمع معلومات وتعيش حيوية وارادة صارمة، تنجح مخططاتك وتنجح بكل ما تقدم عليه من خطوات ونجاح واحداث وسرعة بالفهم، استقبال وتوديع زوار ومواعيد مغرية لك