علماء روس يبتكرون قلبا اصطناعيا بخصائص غير مسبوقة

جهينة نيوز

ابتكر علماء المركز الوطني للبحوث الطبية في نوفوسيبيرسك قلبا اصطناعيا جديدا بتقنية حديثة تتجاوز مخاطر القلوب الاصطناعية ‏المعروفة.‏

وكشف عن هذا الاختراع، ألكساندر تشيرنيافسكي، رئيس مركز جراحة الشريان الأورطي والتاجي في مركز البحوث الطبي الوطني باسم ميشالكين، في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال ميشالكين إن "القلب (المضخة) التي طورناها تختلف جوهريا عن ما هو مستخدم حاليا في زراعة الأعضاء. وتستعمل مجموعة أقراص تضخ الدم أثناء الدوران بسبب احتكاك السوائل، ونأمل في أن تساعد هذه المضخة على توفير الدم خلال عملها، لأن خلايا الدم الحمراء لا تحتك بالأقراص أثناء عمل المضخة".

ويأمل العلماء أن تزيد هذه المضخة الحديثة من عدد ساعات عمل القلب الاصطناعي التي تتجاوز الآن 9 ساعات فقط.

ويخطط الباحثون لإكمال أبحاثهم وتجاربهم على المضخة البديلة في أبريل الحالي، وبدء تجاربهم الأولى على الحيوانات في الصيف المقبل.