من سجل الدخول الى حساب يوليا و هي في غيبوبة..؟

الأحد, 1 نيسان 2018 الساعة 21:16 | تكنولوجيا, إنترنت

من سجل الدخول الى حساب يوليا و هي في غيبوبة..؟

جهينة نيوز:

كشف موقع فرونتروس أن يوليا سكريبال سجلت دخولها الى موقع حسابها في كي للتواصل الاجتماعي (و يسمى الفيسبوك الروسي و هو الموقع الاكثر شعبية في روسية VK.com) بتارخ السابع من آذار اي بعد يومين على حادث تعرضها لغاز كيماوي و حيث يفترض أنها في حالة غيبوبة.

و قال الموقع ربما قراصنة دخلوا الى حسابها أو أن الشرطة البريطانية دخلت الى حسابها من حاسوبها المحمول و لكن كذلك هناك إحتمال أن تكون سجلت دخول فعلياً و هي ليست في غيبوبة و السؤال لماذا الشرطة البريطانية تمنع الدبلوماسيين الروس من زيارتها و هي مواطنة روسية.؟

و يذكر ان دبلوماسيين روس طلبوا زيارة يوليا للإطلاع على وضعها الصحي بكونها مواطنة روسية و لكن رفضت السلطات البريطانية السماح لهم بزيارتها و قالت الخارجية البريطانية بأنها تدرس الطلب الروسي في عملية تجاهل للقوانين الدولية و تسائل الموقع لماذا فجأة إنتعشت يوليا من غيبوبتها بعد الطلب الروسي بزيارتها.؟


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