القوات اليمينة تطلق صاروخ قاهر تو ام على معسكر سعودي

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية ، صاروخا باليستيا من نوع "قاهر تو إم" على معسكر سعودي على أطراف جيزان جنوب غربي السعودية.

وكانت القوات اليمنية أعلنت "إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للقوات الخاصة السعودية في جيزان، يوم الجمعة 23 مارس/ آذار.

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني أن الصاروخ الباليستي يعد الصاروخ الثاني من منظومة "بدر" الصاروخية.

وتابع "منظومة بدر الصاروخية، هي أحدث منظومة باليستية تم تطويرها محليا، وأنتجنا منها صواريخ ذات مديات مختلفة ، بحيث أصبحت معظم الأهداف العسكرية والاقتصادية وطيران التحالف في مجال تلك الصواريخ".

يذكر أن "أنصار الله" أعلنوا في وقت سابق، عن منظومة "بدر" الصاروخية الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب، ودشنوا تلك المنظومة بإطلاق صاروخ "بدر1" على موقع تابع لشركة "آرامكو" السعودية في منطقة نجران