في عيد ميلادها ..7 زيجات أثّرت فى حياة سوسن بدر

جهينة نيوز:

تحتفل "نفرتيتي السينما المصرية" الفنانة سوسن بدر، اليوم / 1 / نيسان ، بعيد ميلادها حيث تكمل عامها الـ61

اسمها الحقيقى "سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب" ولدت بالقاهرة أبريل 1957 ، انتسبت لكلية العلوم وسرعان ما تركتها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب عشقها للفن، وتخرجت منه عام 1979

وكشفت سوسن بدر أثناء لقاءها بالإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج "المتاهة" أنها تزوجت 7 مرات ، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل والمرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.

أما المرة الثالثة من رجل أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته وتزوجت المرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهرعلى زواجها .

وأما زواجها الخامس كان من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن والسادس من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ20 عاما واستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال

أما زواجها السابع و الأخيركان من الشاعر سامح علي الذي يصغرها بـ10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.