وفاة إحدى بطلات سلسلة "STAR WARS"؟!

جهينة نيوز:

قدّمت الممثلة الراحلة التي تميزت بقصر قامتها (112 سنتمترًا) مسيرة طويلة في عالم السينما والتليفزيون، شاركت فيها بأعمال كبيرة وضخمة طبعت تاريخ السينما.

إنها الممثلة الأميركية ​ديبي لي كارينغتون​ التي توفيت نهار الجمعة الماضي في الـ30 من آذار/مارس الحالي عن عمر ناهز الـ58 عاماً.

ولدت كارينغتون في الـ14 من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1959 في سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج ، وهي تعمل في التمثيل منذ كانت في العشرينات، من أبرز أعمالها "هوف"، و"رجال بين الأشجار" و"عودة باتمان" و"حرب النجوم" والمسلسل الكوميدي "سينيفلد"، وهي حاصلة على شهادة في الطب النفسي للأطفال من جامعة كاليفورنيا.