إبراهيموفيتش يسجل هدفين عالميين مع فريقه الجديد

جهينة نيوز

حقق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بداية مثالية مع ناديه الجديد لوس أنجلوس غالاكسي، بتسجيله هدفين رائعين، ليقود فريقه للفوز 4-3 على غريمه لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي "MLS".

ودخل إبراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 70، وفريقه متأخر بنتيجة 1-3، وبعد هدف من زميله كريس بونتيوس في الدقيقة 73، تمكن السويدي المخضرم في الدقيقة 77 من تسجيل الهدف الأول له والثالث لفريقه ليعادل النتيجة، بتسديدة طويلة المدى ساقطة من مسافة 35 م تقريبا، باغتت حارس المرمى الذي كان متقدما عن مرماه.

أما الهدف الثاني للسويدي المخضرم البالغ من العمر 36 عاما، فجاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بكرة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية من زميله الإنجليزي آشلي كول.

وكان مانشستر يونايتد وإبراهيموفيتش قد اتفقا في وقت سابق من مارس الماضي على إنهاء التعاقد بالتراضي تمهيدا لانضمام اللاعب إلى غالاكسي، ليتبع بذلك خطى نجوم آخرين أمثال ديفيد بيكهام وأندريا بيرلو وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.

المصدر: أ ف ب