التحضير لإخراج 1300 من المسلحين وأفراد أسرهم من دوما!

جهينة نيوز

أفادت وكالة "سانا" ببدء خروج "عدد من الإرهابيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى إدلب" عن طريق ممر مخيم الوافدين.

فيما نشرت مواقع "معارضة" معلومات عن بدء التحضير لنقل نحو 1300 مدني ومسلح من مدينة دوما، نحو الشمال السوري عبر مخيم الوافدين بعد اتفاق جزئي مع "جيش الإسلام".

وحسب "المواقع" سيجري نقل الدفعة "الأولى" من مخيم الوافدين بعد أن استكملت عملية تسجيل الأسماء في أعقاب التظاهرات لإخراجهم من المدينة الوحيدة المتبقية خارج سيطرة الجيش في الغوطة الشرقية.

وتتضمّن هذه الدفعة عوائل مقاتلين في ميليشيا "الاتحاد الإسلامي" التابع ل "فيلق الرحمن" ممن كانوا متبقين في دوما.

وكانت مدينة دوما شهدت في الـ 28 من مارس اذار الفائت مظاهرة احتجاج طالب فيها المتظاهرون بتجنيب المدينة الدمار عبر استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم من سجون "جيش الإسلام" ومعتقلاته.