وأخيراً.. هذه هي حقيقة الصوت الذي نسمعه عند "طقطقة" أو "فرقعة" المفاصل!

جهينة نيوز:

كثيراً من الناس يتسائلون عن سرّ الصوت الذي يصدر عن "طقطقة" أو "فرقعة" ​المفاصل​ ولاسيما أصابع اليد والرجلين.

ولسنوات طويلة حاول الباحثون معرفة هذا السرّ، حيث كان التفسير الأول يعود إلى العام 1971 حين إفترض مجموعة من الباحثين من جامعة ليدز، أن فقاعات في سائل المفاصل هي التي تسبب الصوت المعروف.

واليوم وفي دراسة وأبحاث جديدة قام بها باحثون من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، أثبتت هذا التفسير، مع زيادة في تحديد مصدر تلك الأصوات التي تصدر، معتمدةً على نموذجاً رياضياً.

وفي النموذج، يتسبب الضغط الناتج عن تحرك المفاصل، على سبيل المثال عندما يتم فرقعة الأصابع، في انهيار فقاعات متناهية الصغر، وهو ما ينتج عنه موجات صوتية أو ما يعرف باسم "فرقعة" الأصابع.

وللتأكد من مدى صحة هذه النظرية، قرر كل من فينيث تشاندران سوجا وعبد البكارات من جامعة ستانفورد، إنشاء نموذج حسابي في محاولة لمعرفة مصدر الصوت بشكل قطعي.