منتخب سورية للمصارعة ثانياً ببطولة المتوسط في الجزائر

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للمصارعة الحرة والرومانية المركز الثاني برصيد ست ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين في بطولة المتوسط التي اختتمت منافساتها أمس في الجزائر.

وقدم منتخبنا أداءً متميزاً رغم مشاركة دول لها باع طويل في اللعبة كالجزائر والمغرب وتونس ومصر وفلسطين واليونان وصربيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال ففي منافسات المصارعة الحرة أحرز عمر صارم ذهبيتي وزن 110 كغ ومحمد فداء الدين الأسطة ذهبية وزن 74 كغ وابراهيم طباع ذهبية وزن 55 كغ وأحمد خاناتي فضية وزن 65 كغ وعبد الله وحيد برونزية وزن 55 كغ.

وفي المصارعة الرومانية أحرز فوزي الحسن ذهبية وزن 67 كغ ومحمد فواز ذهبية وزن 55 كغ وعبد الكريم الحسن فضية وزن 66 كغ وعلي نشيواتي فضية وزن 92 كغ وأحمد النكدلي برونزية وزن 51 كغ.

رئيس اتحاد اللعبة أحمد جمعة وفي تصريح لـ سانا قال.. إن لاعبي المنتخب قدموا مستوى فنياً عالياً جعلهم محط أنظار المشاركين والخبرات الموجودة في البطولة مشيراً إلى أن الحصول على المركز الثاني في ظل وجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية دليل قوي على أن الرياضة السورية حاضرة ومؤثرة وفاعلة في جميع الألعاب.

وأوضح أن بطولة المتوسط فاتحة مشاركاتنا الخارجية وهي بمثابة محطة استعدادية للاستحقاقات القادمة ولا سيما البطولة العربية في بغداد منتصف الشهر الجاري وسنشارك بأربعة عشر لاعباً فيها إضافة إلى أولمبياد الناشئين في الأرجنتين وآسياد إندونيسيا ودورة المتوسط في إسبانيا.

وتألفت البعثة من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام طارق حاتم رئيسا ومحمد الفاعوري إدارياً وفراس الرفاعي مدربا للمصارعة الحرة ونوزت صالح مدربا للمصارعة الرومانية ومحمد الحايك حكما دوليا ومن اللاعبين عبد الكريم حسن وفوزي الحسن ومحمد فواز ومعاذ عبد الله وأحمد النكدلي وعلي النيشيواتي وأحمد عضام ومحمد فداء الدين الأسطة وأحمد خاناتي وعبد الله وحيد وابراهيم طباع وعمر صارم.