مركز المصالحة: نجاح العملية الإنسانية لإخراج مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن العملية الإنسانية لإخراج مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية تمت بنجاح.

وجاء في بيان المركز، اليوم الأحد، "أتم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ووحدة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، العملية الإنسانية دامت 8 أيام لإخراج مقاتلي التشكيل المسلح الغير قانوني "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 40 ألف مسلحا مع أفراد عائلاتهم نقلوا من الغوطة الشرقية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال يفتوشينكو، "تم إخراج من عربين، وجوبر، وعين ترما، وزملكا حوالي 41.126 ألف مسلحاً مع أفراد عائلاتهم" وأضاف، "جميعهم توجهوا إلى منطقة قلعة المضيق في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بمواكبة سيارات الأمن التابعة للجيش السوري، وسيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، فضلا عن الجنود العسكريين للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية".