الجيش المصري يعلن مقتل 6 مسلحين وعسكريين اثنين شمال سيناء

جهينة نيوز

أعلنت القوات المسلحة المصرية، صباح اليوم الأحد، مقتل 6 مسلحين، وضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في بيان له على "الفيسبوك"، إنه "خلال عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيرات مع قوات المداهمة، عثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر".

وأضاف البيان: "تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني أسفرت عن القضاء على 5 أفراد تكفيريين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية"، متابعا "قام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات".

كما أشار البيان إلى القبض على 513 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، ويجرى تخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص". وقال إن "نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط صف وجندي".

وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من شباط الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية.