مساع عربية لعودة سورية إلى الجامعة العربية

الأحد, 1 نيسان 2018 الساعة 10:45 | سياسة, محلي

مساع عربية لعودة سورية إلى الجامعة العربية

جهينة نيوز

كشف نائب عراقي عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سورية في الجامعة العربية مؤكدا أن إعادة سورية إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية.

وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح لوكالة “المعلومة” العراقية، إن “العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سورية إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية”.

وأضاف: “مصر هي اللاعب الأبرز كونها حليف قوي مع روسيا وهي من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابيا جدا”.

وأضاف أن العراق يدعم تلك التوجهات من خلال وزارة الخارجية لارتباط استقرار الأوضاع على الحدود بعودة سورية إلى وضعها الطبيعي.


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