محطة الفضاء "تيانجونغ-1" تدخل الغلاف الجوي للأرض غداً دون معرفة أين ستسقط!

جهينة نيوز

قالت وكالة الفضاء الصينية في بيان إن المحطة الفضائية تيانجونغ-1 ستعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في مرحلة ما يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن الوكالة لم تحدد الوقت الذي تتوقع أن تدخل فيه المحطة الغلاف الجوي.

ولا يعرف أحد على وجه اليقين المكان الذي ستسقط فيه المحطة ويعتقد خبراء كثيرون أنه من المتوقع احتراق جزء كبير من المحطة خلال دخولها الغلاف الجوي.

وقالت بكين يوم الجمعة إنه من غير المحتمل أن يصل أي جزء كبير من المحطة إلى الأرض، حسبما نقلت "رويترز".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة العلوم الكورية الجنوبية قولها اليوم الأحد إنها تتوقع دخول تيانجونغ-1 الغلاف الجوي للأرض فيما بين الساعة 7.26 صباحا و3.26 مساء يوم الاثنين.

وأطلقت هذه المحطة الذي يبلغ طولها 10.4 متر في 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول 2023.

وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المحطة الفضائية في 2013 ولكن تم تمديد مهمتها أكثر من مرة.