780 كيلوغرام مشتريات السوريين من الذهب في 3 أشهر!

جهينة نيوز

بينّ رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في حلب عبدو موصللي أن الانخفاض في سعر غرام الذهب ليوم أمس السبت يعود لهبوط سعر صرف الدولار محلياً متزامناً مع انخفاض سعر الأونصة الذهبية العالمية بحوالي 25 دولاراً حيث سجلت الأونصة الذهبية العالمية أمس سعراً بـ1326 دولاراً، حيث سجل غرام الذهب عيار /21/ يوم أمس سعراً بـ17100 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار /18/ بـ14657 ليرة سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح موصللي أن الذهب سجل معدل مبيع جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي مع تفاوت في البيع بين أيام شهدت ركوداً متأثرة بعدد من العوامل وأيام شهدت تحسناً بالمبيع، حيث بلغ متوسط بيع الذهب في أسواق حلب نحو 5 كغ ذهباً يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفي المعدل ذاته تقريباً شهدت أسواق دمشق البيع لمتوسط الكمية نفسها وهو 5 كغ ذهب يومياً.

وأشار موصللي إلى أن المبيع اليومي يشمل ما يتم بيعه في أسواق المدينة وما يتم إرساله إلى باقي المحافظات ومن ضمنه الذهب الذي يرسل إلى القامشلي، ويتركز الإرسال من جمعيتي حلب ودمشق كون جمعية حماة تصنع الذهب بكميات أقل، وباعتبار متوسط البيع اليومي في جمعيات حلب ودمشق وحماة هو نحو 10 كغ ذهب يومياً سيكون إجمالي ما تم بيعه من ذهب خلال الربع الأول بحوالي 780 كغ ذهب يومياً في ثلاثة أشهر باستثناء عطلة يوم في الأسبوع.

ونوه موصللي إلى أن حالة الجمود في مبيع ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية لا تزال مستمرة منذ بداية العام حيث لم يشهد الربع الأول بيع ذهب ادخار إلا بكميات قليلة جداً، معيداً السبب إلى اتجاه الناس إلى بيع ما لديها من ذهب ادخار (ليرات وأونصات ذهبية) لتقوم بعمليات ترميم منازلها ومنشآتها وورشها بعد عودة الأمان إلى العديد من المناطق بفضل جهود الجيش العربي السوري، ونتيجة عودة الأمان والاستقرار في سعر الصرف لم تعد هناك مخاوف لدى الناس من حدوث تغيرات في قيمة العملة الورقية لديهم حيث كانوا يتجهون إلى شراء ذهب الادخار بأموالهم للحفاظ على قيمتها، كما شهد الربع الأول من العام الحالي استمرار الاتفاق بين وزارة المالية وجمعيات الصاغة الثلاث على قيمة ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وفي سياق أخر أشار موصللي إلى أن عمليات إزالة الأنقاض من أسواق حلب القديمة لا تزال مستمرة لتبدأ بعدها عمليات الترميم في هذه الأسواق التي فيها أغلب ورشات تصنيع الذهب، حيث يتوقع أن يعود النشاط لصياغة الذهب في حلب مع عودة العديد من الورشات إلى عملها.