صحيفة الوطن: الاتفاق مع ميليشيا "جيش الإسلام" تم.. وقد يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم!

جهينة نيوز

نقلت صحيفة "الوطن" اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية غربية في دمشق، أن "الاتفاق مع "جيش الإسلام" تم، وقد يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم، تجاه تسليم السلاح الثقيل والاستعداد لمغادرة المدينة نحو مناطق في شمال سوريا تقع تحت السيطرة التركية".

ونقلت "الوطن" عن مصدر عسكري سوري، أن الدولة أعطت منذ أمس الأول مسلحي "جيش الإسلام" 48 ساعة للموافقة على شروط الانسحاب والخروج من دوما، وإلا فإن "الجيش سيدخل المدينة لتأمينها من الإرهاب".

وأشارت الصحيفة إلى بيان للجيش السوري تحدث عن استمرار العمليات القتالية في محيط دوما، تزامنا مع الأنباء عن انتشار حشود عسكرية ضخمة من كل تشكيلات الجيش السوري والقوات الرديفة في محيط المدينة التي باتت جاهزة لاقتحامها.

وفي وقت سابق، أكد "جيش الإسلام" أن المفاوضات حول تسوية الوضع في دوما "تسير في الاتجاه الصحيح"، إلا أنه جدد رفضه ما وصفه بـ"التهجير القسري".