الكشف عن "سر" هجوم الدول الغربية على روسيا!؟

جهينة نيوز

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية هو عدم السماح بإقامة كأس العالم في روسيا.

وردا على سؤال، هل يمكن أن تواجه روسيا عزلة من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم، أجابت زاخاروفا في مقابلة مع "القناة الخامسة" الروسية، بأن "هذا هو الهدف الرئيسي لهم، ولكنه حلم بعيد المنال".

وأوضحت، "لدي انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية يحلمون بإبعاد تنظيم بطولة كأس العالم عن روسيا، بكل السبل".

وأضافت، "أن كل الاهتمام الأن منصب على هذه البطولة العالمية، والتي بالتأكيد في النهاية تمس مجال كرة القدم في روسيا".

وفي وقت سابق، أعلنت بعض الدول الغربية، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، غير أن موسكو تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في هذا الحادث.

وتدرس 6 دول عدم إرسال مسؤوليها إلى بطولة كأس العالم أو مقاطعة البطولة وذلك على خلفية هذه القضية.

كما أعلنت أيسلندا، أنها ستحذو حذو بريطانيا فيما تتجه كل من السويد والدنمارك وأستراليا واليابان لاتخاذ إجراءات مماثلة، وقالت بولندا، إنه سيتم مقاطعة حفل الافتتاح في موسكو.

وسيعقد أول نهائيات كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران — 15 يوليو/تموز، عام 2018 في 11 مدينة: موسكو، سانت بطرسبورغ، سمارة، سارانسك، روستوف، سوتشي، كازان، كالينينغراد، فولغوغراد، نيجني نوفغورود و يكاترينبورغ.