جيري ادامز وحيداً في الغرب يطالب بمحاسبة العدو الصهيوني على مذبحة غزة

الأحد, 1 نيسان 2018 الساعة 09:38 | سياسة, عالمي

جيري ادامز وحيداً في الغرب يطالب بمحاسبة العدو الصهيوني على مذبحة غزة

جهينة نيوز

تواطؤ كامل من منظمات حقوق الإنسان و الحكومات الغربية و البرلمانات الغربية و وسائل الإعلام الغربية على مجزرة غزة التي إرتكبها كيان الإحتلال الصهيوني يوم أمس حيث إستشهد 16 مواطن فلسطيني و أصيب أكثر من 1500 مواطن جميعهم مدنيين, و وسط الصمت الغربي الذي يصل الى حد الإشتراك بالمذبحة حث السياسي الإيرلندي جيري ادامز كل من الامم المتحدة و الاتحاد الآوروبي على إتخاذ إجراءات ضد كيان الإحتلال الصهيوني و شدد على ضرورة طرد السفير الصهيوني من إيرلندا.

و صف ادامز غزة بالسجن المفتوح الذي لا يطاق, و قال إنتهى وقت الأعذار.

و نقلت صحيفة بلفاست تلغراف عن السياسي الإيرلندي قوله "لا يمكن أن يكون هناك مبرر أو عذر من قبل الكيان الاسرئيلي لقتل متظاهرين فلسطينيين سلميين غير مسلحين بالقناصات الإسرائيلية".

و يذكر بأن كيان العدو الصهيوني يوم أمس و في ذكرى يوم الأرض ارتكب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني خلال تظاهرات سلمية و قد إستعمل المدفعية ضد المتظاهرين و رصاص القنص و إستشهد 15 مواطن فلسطيني و جرح 1500 آخرين.


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