اجتماعات سورية أميركية سرية بين كبار ضباط المخابرات

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" ان اجتماعات سورية أميركية حصلت بالسر بين كبار ضباط المخابرات الاميركيين والسوريين، وانه لم يستطع احد معرفة تفاصيل المعلومات، لكن يبدو ان الاجتماع نجح بين الوفد الأميركي والسوري على مستوى عالي من اعلى ضباط في المخابرات الأميركية وللمخابرات السورية.

ووفقا للصحيفة ان أولى نتائج الاجتماع هي اعلان ترامب الرئيس الأميركي ان الجيش الأميركي سينسحب قريبا من سوريا وقد حصلت مفاجأة لدى وزير الدفاع الأميركي الذي قال انه لم يكن على علم بقرار الرئيس الأميركي، ويبدو ان الرئيس ترامب حصر موضوع الاتصال الأميركي - السوري بثلاثة ضباط هم كبار في الامن القومي في البيت الأبيض ولم يطلع وزارة الخارجية ولا الدفاع على الامر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس بشار الأسد لم يطلع أحد على الموضوع باستثناء الضباط الثلاثة الكبار وهم اهم مسؤولين لديه وعادوا الى دمشق وبقي السر مكتوما للغاية.

وتابعت الصحيفة، لاحقا ظهرت المفاجأة عندما اعلن ترامب في خطابه ان اميركا ستسحب جيشها من سوريا وان الحرب على داعش والتكفيريين انتهت ولم يعد لزوم لبقاء الجيش الأميركي.

وكشفت الصحيفة ان ملك الأردن عبدالله الثاني لعب دورا كبيرا في هذا المجال وفي الاتصال الأميركي السوري، موضحة ان الاجتماع حصل في القصر الملكي وبعيدا عن أي فندق او سفارة كي لا يعرف احد به، حتى ان الأردن قام بغش المخابرات الإسرائيلية المتواجدة في عمان سرا والتي حاولت ان تعرف شيء لكن لم يستطع الموساد معرفة أي سر من اسرار الاجتماع الأميركي السوري.