"وول ستريت جورنال" ترامب يجمد أموالاً مخصصة لسوريا

جهينة نيوز:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا مع قيام إدارته بإعادة تقييم دور واشنطن في الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة.

وأضافت الصحيفة أن ترامب دعا إلى تجميد هذه الأموال بعد قراءة تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت في الآونة الأخيرة بتقديم 200 مليون دولار إضافية لدعم جهود التعافي المبكر في سوريا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن هذا القرار يتماشى مع ما أعلنه ترامب يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ستخرج من سوريا.

وكان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المُقال قد تعهد بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الكويت في فبراير- شباط.