روسيا تفرض عقوبات جديدة على بريطانيا بطرد 50 دبلوماسي

الأحد, 1 نيسان 2018 الساعة 09:29 | سياسة, عالمي

روسيا تفرض عقوبات جديدة على بريطانيا بطرد 50 دبلوماسي

جهينة نيوز

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الفرق في عدد الدبلوماسيين الروس والبريطانيين في البلدين يزيد على 50 شخصا، في إشارة إلى ضرورة تقليص الزائدين من البريطانيين.و ذلك بعد طرد عدد من الدبلوماسيين البريطانيين.

وجاء تصريح زاخاروفا هذا، غداة استدعاء وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو لوري بريستوو، لتسليمه مذكرة احتجاج على الممارسات البريطانية التي انتهت بطرد لندن والمتضامنين معها دبلوماسيين روس.

ووصفت الخارجية الروسية خطوات بريطانيا بـ"الاستفزازية وغير المبررة"، وأمهلت بريطانيا شهرا واحدا لتقليص عدد دبلوماسييها في السفارة البريطانية والقنصليات العامة لدى روسيا، حتى يساوي عدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا.


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