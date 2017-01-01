وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى الى السعودية لسبب غير مسبوق

خاص جهينة نيوز

أفادت مصادر خاصة مطلعة على أن تحقيقا أمريكيا رفيع المستوى بدأ في العاصمة السعودية الرياض للكشف عن سبب إنحراف صاروخ باتريوت امريكي الصنع و سقوطه في العاصمة السعودية الرياض مما أدى الى مصرع مصري و اصابة آخرين.

و أفادت المصادر بأن وفدا عسكريا6 من كيان العدو الإسرائيلي سينضم الى التحقيق للكشف عن ملابسات الفشل الذي شكل قلق للمؤسسة العسكرية الصهيونية, و بحسب المصدر فإن عامل التشويش على الصاروخ أمر محتمل و خصوصاً أن الصاروخين إنحرفا عن المسار أحدهما إنفجر في السماء و الآخر على الارض في حين كان إطلاق صاروخين قبلهم بدون مشاكل و رغم فشلهم بالإعتراض و لكن لم يحدث شي غير طبيعي خلال إطلاقهما.

و بحسب المصدر فإن كل الإحتمالات مفتوحة في التحقيق بما فيها التلاعب بإلكترونيات الصاروخ رغم انها مستبعدة و التشويش , و قد منع العسكريين السعوديين من مغادرة الموقع العسكري و ذلك حتى الإنتهاء من فحص حطام الصاروخ.

و أضاف المصدر لقد أغلقت منطقة وقوع الصاروخ و قام خبراء أمريكيين بجمع حطام الصاروخ و ذلك للتأكد من جمع كافة أجزاء الصاروخ.