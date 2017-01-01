أبراج يوم الأحد 2017/3/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١/ ٤: يرفض الأحلام وبناء القصور في الرمال ويكره البطالة شخص سوي وليس أناني ينشد الحق والعدل لطيف المعشر لا يخالف القانون ذكي وديبلوماسي ينهي اعماله باتقان يمارس يشعر بانه مختلف عن الآخرين يحب عائلته ويحب النظام والترتيب ينفذ اعماله بلباقة، الفترة القادمة فيها حماسة وتطور وتحصل على مركز سواء في عملك او حياتك، للبعض ارتقاء وحماية قدرية، تحقق مستوى جديد لم يتم تحقيقه من قبل، تحسن بالمال انجاز سريع صداقات جديدة تغيير جذري على مستوى الفكر والاوراق وللبعض خطبة او زواح وشراء بيت جديد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم صعب، كن هادئ، تنفذ مشكلة مع محيطك، انتبه لامورك العاطفيةوالمهنية، انتبه من تاثيرات سلبية وحاول طي صفحة، الايام كفيلة بحل أي مشكلة، البلبلة لا تجر إلا الفشل، لا تستعرض عضلاتك تبحث عن حلف قوي،لطف الاجواء ونظم أمورك، لا تعرض لقاءاتك للفشل، لاتحس بالتعاسة او الحزن او القهر، لا تيأس

الثور: تضطر لأخذ مكان شخص ما وتعمل عمل إضافي، تفاجئ المحيط بعصبيتك وتسرعك وردات فعلك، لا تعصب وانجز ما تستطيع كي لا تترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي او سلبي، صباح تجتاز المرحلة انتبه لصحتك، الصراع مفتوح حافظ على السلام، عمل في اكثر من مكان انجازات كثيرة، اطلب مساعدة، مساء تتراجع الحظوظ اعمل قواسم مشتركة مع المحيط وتجنب التطرف مع الشركاء

الجوزاء: تشعر بقوة الحظ، ترغب بإقامة علاقات اجتماعية بفضل عفويتك لا يصعب عليك اي شيء تتقدم على منافسيك تتوفر لك التسهيلات يوم إيجابي ويساعدك على البهجة والانشراح والحظ، حظ مالي وعاطفي، تخصص وقت لعائلتك واولادك، الاطلاع على ما يدور في ذهن الاخرين، تعترف بسر لاحد المقربين او يطلعون على ما يدور في مخيلتك، مساء الامور تحتاج لاهتمام اطلب مساعدة في الصباح

السرطان: تهتم بامور تتعلق بالمنزل او بالعقارات او امر شخصي، لا تفقد السيطرة، تفسد النهار بمزاجيتك، خبر سار يعوض ما فات، عمل كثير لذا عد للعشرة ولا تفرط بالعتابات لان العتاب يفرق الاحبة، مخاوفك تنتهي مع العائلة، ركز على امر عائلي، تظهر قدرة كبيرة على التكيف، للبعض اخبار جيدة من الاولاد

الاسد: طاقتك كبيرة على ان تستمر بالحركة والتنقلات وما زالت طاقتك في حالة المقابلات لذلك لا تكل ولا تمل، اخبار سارة تنتظرك، موعد مع شخص يترك بصمته في حياتك ضمن حفلة او نشاط اجتماعي او موضوع في الحركة والتواصل او بالبيع والشراء، لا تتامل بعقلية كسر العظم لانك في المساء تناقش امور تتعلق بممتلكات عقارية وتفتح حسابات تطالب بحق شخصي

العذراء: استفد من الظروف القادمة بالطريق اليك لكن نهارك يحمل لك على وجه العموم بعض الفرص المالية او تتوصل لاتفاق او تقوم بعملية بيع و شراء اكتتاب عملية مالية، نظم ماليتك تركز على فرص مالية، تقترح اعمال جديدة وتبحث عن استقرار وتفتح حسابات مالية، تلبي دعوات من اصدقاء واخوة وجيران، أخبار جيدة ومفاجآت رائعة اضبط اعصابك حتى ينتقل القمر إلى برج العقرب في آخر الليل

الميزان: القمر ببرجك تمارس سحرك على الطرف الاخر، نهار مميز لتعمل تحالفات، تجد اجوبة لاسئلتك، غمامة صيف وزالت وإحياء علاقات عمل مع النافذين لا تفش كل ما تعرفه، تختار المسار الاكثر اندفاعا بتعاملاتك، وبانتقال القمر للعقرب تحصل على فرصة مالية وتصطدم بفريق معادي، تدرس خطواتك.

العقرب: انس التوتر والمخاوف، معنوياتك محبطة، عقوبة او غرامة او تأجيل او تأخير لا لان القمر في الميزان تراهن على شيء وكن متيقظ كي لا تقع ضحية لاحد، ممنوع الاحتجاج كن هادئ لان الافكار غير واضحة، افتراء غير صحيح احذر المكائد والاسفار

القوس: يوم جيد وقوي، تراهن لتبني علاقات وصداقات جديدة، نهار مميز لعمل تحالفات واجتماعات، احرص على جعل احلامك حقيقة، النجوم تساعدك وتخدم مصالحك لذلك اقتنص الفرص ووسع دائرة معارفك، تتلقى عروض وتطلب امنية تتحقق وتفرح بوجود احد الاصدقاء لجانبك، تظهر الاحباطات فجاة تحتاج لطولة البال، وبانتقال القمر للعقرب تحتاج الامور للراحة والاسترخاء، لا تقل كلاما يرتد سلبا عليك، نشاطاتك تحتاج للحذر

الجدي: مشحون وتلعب دور الموجه والحامي، تحتاج لليونة والمهارة لتكبح جماح النزوات والنزاعات، وتحدث بعض الاحاديث على بعض المقربين وتتفاقم المواجهات، تتبادل الاتهامات مع المسؤولين والغرباء، الجو مشحون بالضغوطات والاعباء او تتعرض لمساءلات وتضطر لتقديم تبرير او تفسير، كن حريص على كلامك ومواقفك، لا تتكل على الصدف حضر نفسك جيدا، في آخر الليل تطرح بعض النوايا الإيجابية وهناك رعاية ربانية واصدقاء يشاركونك دعوة او احتفال

الدلو: دعم مركزك وصورتك الزاهية ضمن عملك وعائلتك ومجتمعك، اليوم ملائم لعمل مفيد ومناسب للتقرب من الزملاء، تتعاون وتدعم مركزك الاجتماعي، حافز وزيادة مالية تستحقها، كن هادئ ولا تشوه سمعتك وحول خطواتك العملية حتى تصل لهدفك، دعوات وهدف منشود وبناء جسور تواصل من الغد، نظرتك البعيدة الثاقبة تخدمك غدا

الحوت: نشيط وحازم وجازم وتحبط أي مشكلة، انت قادر على حل اي مشكلة، انتبه من القيل والقال، نهارك جيد على صعيد السفريات مسالة مالية تكلف بها، شيء جيد للعاطفة او الدراسة، تستطيع العبور بين الاشواك لانك تركز على السفريات والاتصالات وعلى قصة تتعلق بالانجازات، التجارة مربحة لك بما ان القمر بالميزان وبانتقاله للعقرب تغير اتجاهك ومطلوب منك الحذر والتروي، تقتحم بعض المجالات الممنوعة، حافظ على سمعتك امام المعنيين