الكشف عن معلومات جديدة عن اس-500 و الابلاغ عن اختبار ناجح

السبت, 31 آذار 2018 الساعة 22:42 | سياسة, محلي

الكشف عن معلومات جديدة عن اس-500 و الابلاغ عن اختبار ناجح

جهينة نيوز

قال المصمم الروسي في شركة ألماز-انتي المسؤولة عن تطوير نظام الدفاع الجوي اس-500 بافل سوزينوف في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني, أن جميع الإختبارات على منظومة اس-500 حتى الآن ناجحة مؤكداً إجراء إختبارات على صواريخ جديدة لهذه المنظومة الواعدة.

و قال الخبير الروسي أن منظومة اس-500 ستتمكن من إعتراض أهداف بمجال 600 كلم و على ارتفاع 100 كلم و يذكر ان مثل هذا الارتفاع يعني قدرة المنظومة على إسقاط أقمار صناعية في الغلاف الجوي العلوي.

و أكد الخبير الروسي بأن المنظومة أخذت بعين الإعتبار المخاطر الصاروخية خلال الـ 25 عام القادمة و سيمكنها إعتراض الأهداف الجوية الحالية و المستقبلية التي قد تظهر خلال الأعوام القادمة.

و يذكر أن منظومة اس-500 هي أحدث وسائل الدفاع الجوي المضاد للطائرات و الصواريخ التي يجري تطويرها في روسيا و يتوقع ان تدخل الخدمة قريباً.


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