ايران تصف ابن سلمان بالنملة التي تريد منازلة نسر

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي، أن ولي عهد السعودية الحديث العهد بالسلطة إما إنه يجهل معنى الحرب أو انه لم يقرأ التاريخ أو انه للاسف لم یجالس رجلا حكیما.

وقال قاسمي في الرد على تصریحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاخيرة التي تحدث فيها عن احتمال الحرب مع ایران في غضون الاعوام العشرة او الخمسة عشر القادمة، قال: "ان هذا القادم الى السلطة حدیثا والساذج المتبختر، إما انه لا یعرف معنى الحرب وإما انه لم یقرأ التاریخ أو انه للاسف لم یجالس رجلا حكیما".

واضاف قاسمي في تصریحه الذي ادلى به مساء الجمعة، ان من الحكمة ان یقوم عقلاء القوم وذوي الخبرة السعودیون باطلاعه ان من كان اكبر منه وكان یطلق على نفسه بطل القادسیة (في اشارة للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين) وكان الشرق والغرب وبعض العرب داعمین له، كیف اصبح ذلیلا امام ارادة الشعب الایراني الباسل والعظیم.

ودعا المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الملمین باللغة الفارسیة في البلاط السعودي ان یترجموا لابن سلمان بدقة معنى البیت الحكیم للشاعر العظیم سعدي الشیرازي "هلاك خویشتن می خواهد آن مور- كه خواهد پنجه كردن با عقابی"، وتعني ان النملة تحكم على نفسها بالموت إن دخلت في نزال مع النسر.