الواشنطن بوست: نحن نسرق النفط السوري و ترامب يريد التخلي عنه

السبت, 31 آذار 2018 الساعة 21:26 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

الواشنطن بوست: نحن نسرق النفط السوري و ترامب يريد التخلي عنه

جهينة نيوز

كتب جوش روجن في الواشنطن بوست بأن هناك الكثير من الحجج الجيدة للحفاظ على الاحتلال الامريكي لسورية حتى بعد القضاء على داعش, و لكن يبدو أن ترامب غير مقتنع بها و يريد الهرب رغم اننا نسيطر على كل النفط السوري و حقول زراعه القمح و في حال غادرنا و كأننا نسلم النفط لإيران حسب قوله

و الكاتب الامريكي الذي لا يقرأ تاريخ قوات بلاده و لا يعلم ما هي الحمم التي يقف عليها الجنود الامريكيين في المنطقة قال: إن كلام ترامب ليس مرتجلا و دليل ذلك ان ترامب الشهر الماضي حين كانت الغوطة الشرقية تقصف قال بانه لن يفعل حيال ذلك شيء لانه في سورية فقط لقتال داعش, و لكن هذا يتناقض مع ما يقوله كبار مسؤولي الامن القومي و نقل عن وزير الدفاع الامريكي قوله العام الماضي ان القوات الامريكية ستبقى لمنع ظهور داعش2.

و يضيف الكاتب ان ترامب يريد الالتزام بوعوده الانتخابية و الخروج من سورية و يتجاهل انه كان اكبر المنتقدين لتخلي واشنطن عن نفط العراق و إذا كان ترامب متفق مع نفسه عليه أن لا يتخلى عن النفط السوري.

و قال الكاتب اذا لم نحارب إيران في سورية فأين يمكن لنا أن نحاربها فهل نفرض عقوبات على النفط الايراني و ثم نترك النفط السوري و نتخلى عنه.

و أضاف الكاتب اذا غادرت القوات الامريكية فإن الأكراد سيتصالحون مع الحكومة السورية و يتركوا التنظيمات العربية لقسوة الدولة السورية


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  1. 1 عدنان احسان - امريكا
    31/3/2018
    22:18
    سؤال كيف يسرق الامريكان النفط والقمح السوري ..
    بالامس كان الدواعش يبيعون النفط لتركيا .. واليوم كيف يبيع مرتزقه قسد النفط اذا كانت كل الانابيب تصب في مصفات حمص او - ميناء طررطرس .. واما القمح السوري .. لمااذ لا تشتكي الحكومه السوريه للامم المتحده بسرقه تركيا للقمح المهرب من اراضيها عبر الحدود التركيه ... ثم لماذا لا ياخذ العراق الاحتياطات الازمه باغلاق حدوده امام اللصوص ... بحجه غطاء قوات التحالف ...ويستغلها لصوص قسط .. للتحريب عبر شمال العراق ؟

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