بالفيديو.. "عمرو دياب" يوقف حفله ليطلب من معجب إطفاء سيجارته؟!

جهينة نيوز:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، فيديو للمطرب المصري عمرو دياب، من حفله الغنائي الذي أحياه الأسبوع الماضي، في الجامعة الأمريكية في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ينهر أحد معجبيه.

وتوقف دياب عن غنائه لثوان، بعدما لاحظ شاباً يدخن السيجارة، وقال له بجدية: "اطفي السيجارة… ارميها".

يذكر أن عمرو دياب دائما ما يحث جمهوره على مواظبة على الرياضة بانتظام، من خلال فيديوهات يشاركها معهم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكان عمرو دياب، أعلن مؤخرا عن إحيائه لحفل غنائي في روسيا، لدعم المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس العالم.