أحلام تقاضي قناة تونسية وتنفي إساءتها للشعب التونسي!

جهينة نيوز:

نفت المطربة الإماراتية أحلام، اتهامات أحد البرامج التلفزيونية، بإهانتها للشعب التونسي، وللمطربة التونسية الراحلة ذكرى.

وكانت فتاة تونسية تدعى أميرة بالحاج، أطلّت على القناة التاسعة التونسية في برنامج "ليمسون"، وكشفت عن تفاصيل إقصائها من برنامج "ذا فويس"، والذي تشارك أحلام في لجنة تحكيمه، بسبب وزنها الزائد.

وحيث رفضت أميرة في البداية التصريح باسم أحلام، بسبب العقد مع محطة "إم بي سي"، الذي يمنعها من الحديث، ولكن أصرّ مقدم البرنامج على أن تذكر التفاصيل، وقال إنها أخبرته في الكواليس بأن أحلام رفضتها في البرنامج بسبب وزنها زائد، وأنها قالت لها إن شكلها لا يساعدها في أن تكون فنانة، وإنه تم حذف جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها، سواء من البرنامج، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تخضع لعلاج نفسي.

كما أن أحد ضيوف البرنامج ويدعى شمس الدين، وهو فنان استعراضي شنّ هجوماً على أحلام، ولفت إلى تصريحات سابقة لها، عندما وصفت صوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى بأنه "نشاز"، ووجّه كلامه لأحلام، قائلاً إن تونس لا تعترف بها، وإن ذكرى "قهرتها عندما كانت حية وأيضا وهي ميتة"، بحسب قوله.

ومن جانبها، غردت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، لتهاجم شمس الدين، قائلة: شمس الدين ستأخذ شهره لن تحلم بها في حياتك لأنك قلت أحلام، بس الإنسان يأخذ شهرة على الحق مش على باطل إنت وقناتك، أقسمت ماراح أتركم، وحقي راح اخذه بإذن الله بفضل الله أولا ولأني مظلومة وعلى حق، وثانياً لأني أؤمن بنزاهة القضاء التونسي الشريف، ولن أعلق أكثر اكتفي بهالصورة وبهالقدر.

وأكدت أحلام في تغريدة أخرى، أنها حررت دعوى قضائية ضد القناة التونسية، والمتسابقة التي ادعت إقصائها لها بسبب بدانتها، والتي أكدت أنها لا تعرفها، ولم تقابلها قط، "لأنه من المستحيل أن تصد إنساناً تغرب وترك بلده وأهله من أجل البرنامج"، كما نفت أن تكون سخرت منها بسبب بدانتها، وأقسمت أن هذه قضيتها ولن تتركها أبداً.