ماذا قال "التحالف" بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا!؟

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن رايان ديلون، امس الجمعة، في إجابة حول إن كانت القوات الأمريكية قد تلقت إخطاراً بقرار ترامب حول سحب القوات الأمريكية من سوريا بأنه “لن يُعقّب على أي عمليات مستقبلية”.

وأضاف الكولونيل رايان ديلون في رسالة بالبريد الالكتروني نشرتها وكالة (رويترز) أن تنظيم “داعش" الإرهابي ، لا يزال يسيطر على أراض في منطقتين بسوريا قرب هجين على نهر الفرات وفي دشيشة قرب الحدود مع العراق.

وأوضح أنه جرى تقليص عمليات “التحالف” الهجومية بسبب الأحداث في شمال غرب سوريا حيث تتصدى “قوات سوريا الديمقراطية” و “وحدات حماية الشعب” لتوغل تركي يستهدف الوحدات في منطقة عفرين.

وأشار إلى أن “التحالف” و”قوات سوريا الديمقراطية” يواصلان البحث عن فرص لاستغلال نقاط “داعش” وتنفيذ ضربات ضد من تبقوا من الإرهابيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر.