اليابان تتوقع إطلاق كوريا الشمالية صاروخ نووي جديد قريباً

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم السبت إن كوريا الشمالية على الأرجح تستعد حاليا لإطلاق صاروخ نووي جديد قريبا.

ونقلت وكالة "كيودو"، عن الوزير الياباني قوله، "حاليا يتم حفر نفق، بالقرب من مكان إجراء الاختبار النووي السابق، كوريا الشمالية تستعد للاختبار التالي".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق، موافقتها على إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، في 27 أبريل/ نيسان القادم، بشأن السلاح النووي.

كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".