تقرير استخباري.. البغدادي لا يجد من يعتمد عليه

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، اليوم السبت، عن تقرير استخباري عراقي بشأن تنظيم "داعش" الارهابي، مبينة ان زعيم التنظيم "ابو بكر البغدادي" لا يجد من يعتمد عليه ل‍قيادة التنظيم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري قوله ان "هناك تقارير استخباراتية عراقية اظهرت أن داعش خسر أكثر من ثلثي قياداته الميدانية، أي الجيل المؤسس أو الرعيل الأول، وذلك خلال معارك التنظيم مع العراقيين أو خلال القصف الجوي للتحالف الدولي".

واضاف ان "أحد تلك التقارير بين ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي لا يجد من يعتمد عليه وأن أغلب من يحيط به حالياً شبان لا يمتلكون مهارات القيادة التي كانت لدى من سبقهم، من الذين جرت تصفيتهم خلال السنوات الأربع الماضية"، مشيرا الى ان "التقرير رصد من خلال العمليات الإرهابية الأخيرة للتنظيم تغليب روح الانتقام على النهج الديني المتشدد الذي كان يسير عليه".

وأكد أن "هناك خلافات وجدالا بين من تبقى من أعضاء التنظيم البارزين، وتفرّدا بالقرارات من قبل الجيل الثاني بالتنظيم"، لافتا الى ان "غالبية هؤلاء عراقيين وسوريين".

يذكر ان القوات الامنية العراقية تمكنت من تحرير مناطق العراق كافة من سيطرة تنظيم "داعش"، حيث كبدت التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات، الا ان بعض الخلايا النائمة تقوم بين فترة واخرى بعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والمدنيين، فيما يتم احباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.