إضراب شامل في فلسطين المحتلة حدادا على أرواح شهداء غزة

السبت, 31 آذار 2018 الساعة 12:51 | سياسة, عربي

إضراب شامل في فلسطين المحتلة حدادا على أرواح شهداء غزة

جهينة نيوز

عم إضراب شامل جميع الأراضي الفلسطينية اليوم حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا أمس بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات يوم الأرض.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الإضراب شمل كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل اليوم التزاما بالحداد الوطني.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار اليوم يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات يوم الأرض أمس دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها.

وكان 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 1416 اخرين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة المحاصر.


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